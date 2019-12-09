Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Митинг под окнами офиса президента Украины продолжается в понедельник вечером, пока Владимир Зеленский участвует в саммите «нормандской четверки» в Париже.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, участие в митинге принимают около 800 человек.

Националисты и оппозиционеры призывают украинского лидера «не сдавать национальные интересы» в ходе проходящих в Париже переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано», — сообщает пресс-служба полиции Киева на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в минувшие выходные оппозиционные украинские партии «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность» провели в Киеве совместный митинг, на котором обозначили «красные линии», которые, по их мнению, Зеленский не должен перейти на переговорах «четверки» и во время двусторонней встречи с Путиным в Париже.