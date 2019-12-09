Встреча «нормандской четверки» продолжается в формате ужина

Встреча «нормандской четверки» в Париже продолжается в формате ужина, передает офис президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в формате «один на один» состоялись. В ходе общения обсуждалась совместная декларация, об этом сообщала пресс-служба Елисейского дворца, где проходила встреча.

Переговоры в четырехстороннем формате продолжились после общения Путина и Зеленского, они проходят в формате ужина. Сколько они продлятся, неизвестно. Первая часть переговоров продлилась два часа 20 минут.

В начале встречи президент Украины Владимир Зеленский замешкался возле стола переговоров и едва не занял место российского лидера Владимира Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон выручил украинского коллегу и указал ему рукой на стул, который предназначался для Зеленского.