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Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
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22:56   9 Декабря 2019
Весь мир

Встреча «нормандской четверки» продолжается в формате ужина

Встреча «нормандской четверки» продолжается в формате ужина

Встреча «нормандской четверки» в Париже продолжается в формате ужина, передает офис президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в формате «один на один» состоялись. В ходе общения обсуждалась совместная декларация, об этом сообщала пресс-служба Елисейского дворца, где проходила встреча.

Встреча «нормандской четверки» продолжается в формате ужина

Переговоры в четырехстороннем формате продолжились после общения Путина и Зеленского, они проходят в формате ужина. Сколько они продлятся, неизвестно. Первая часть переговоров продлилась два часа 20 минут.

В начале встречи президент Украины Владимир Зеленский замешкался возле стола переговоров и едва не занял место российского лидера Владимира Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон выручил украинского коллегу и указал ему рукой на стул, который предназначался для Зеленского.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #украина #политика #весь мир #нормандская четверка

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