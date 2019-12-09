ЕС поддержал Грецию и Кипр, возмущенных меморандумом Турции и ПНС

Власти ЕС изучают проблему, созданную подписанием соглашения Турции и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По итогам встречи с главами МИД стран ЕС Жозеп Борелль отметил, что подписанный Турцией и террористическим ПНС документ вызывает серьезную обеспокоенность. По словам Борелля, Евросоюз поддерживает власти Кипра и Греции, которые выразили возмущение подписанным меморандумом.

«Меморандум создает проблемы для Греции и Кипра, в том числе для греческих островов. Власти ЕС изучают этот вопрос», — подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Стамбуле документ, включающий в себя пункт по разграничению морских границ и безопасности. МИД Египта, Греции и Кипра резко осудили подписание соглашения и назвали поведение Турции неприемлемым и провокационным. Подписанное Сарражем и Эрдоганом соглашение не имеет законной силы, так как его не ратифицировал единственный законный орган правительства Ливии — Палата представителей, находящаяся в Тобруке.

Террористы ПНС Ливии захватили северо-запад страны, а также столицу Триполи. Члены ПНС связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» в Триполи, чтобы очистить город от террористов ПНС и установить мир в стране.