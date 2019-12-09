Путин и Зеленский обсуждают российско-украинскую декларацию

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают двустороннюю декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, где проходят переговоры лидеров двух стран.

Ранее в Елисейском дворце прошли переговоры в «нормандском формате», в них поучаствовали лидеры России, Франции, Германии и Украины, они длились около двух часов 20 минут. Перед этим Владимир Путин провел двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как отметили в Елисейском дворце, на переговорах Путина и Зеленского речь идет о совместной декларации России и Украины. Других подробностей пока нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на встрече «нормандской четверки» обсуждался совместный документ.