Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Обстрелы территории самопровозглашенной ЛНР (Луганской народной республики) со стороны Вооруженных сил Украины возобновились в понедельник вечером, когда в Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки».

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканской Народной милиции.

«С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки»», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что ВСУ открыли огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Логвиново в 19.30, в то время, как встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в Елисейском дворце стартовала в 19.20 по московскому времени.

Информации о том, что в результате обстрела Логвиново есть пострадавшие среди мирных жителей или разрушениях гражданской инфраструктуры на данный момент не поступало.