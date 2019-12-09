Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

 Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи

Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи
Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

 Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи

Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи
22:04   9 Декабря 2019
Весь мир

Встреча «нормандской четверки» в Париже длилась около 140 минут

Встреча «нормандской четверки» в Париже длилась около 140 минут

Встреча «нормандской четверки» в Париже завершилась. Переговоры лидеров Франции, Германии, России и Украины продлились около двух часов 20 минут. Основная встреча состоялась в Елисейском дворце в зале Мюрата.

Сейчас российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в формате «один на один». После этого состоится пресс-конференция. Сколько продлится общение Путина с Зеленским, неизвестно.

До встречи в «нормандском формате» Владимир Путин отдельно пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Аналогичные переговоры с главами государств провел президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#путин #политика #весь мир #нормандская четверка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...