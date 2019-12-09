Встреча «нормандской четверки» в Париже длилась около 140 минут

Встреча «нормандской четверки» в Париже завершилась. Переговоры лидеров Франции, Германии, России и Украины продлились около двух часов 20 минут. Основная встреча состоялась в Елисейском дворце в зале Мюрата.

Сейчас российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в формате «один на один». После этого состоится пресс-конференция. Сколько продлится общение Путина с Зеленским, неизвестно.

До встречи в «нормандском формате» Владимир Путин отдельно пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Аналогичные переговоры с главами государств провел президент Украины Владимир Зеленский.