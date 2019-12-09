Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже началась

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали свою первую двустороннюю встречу, которая проходит в Париже в Елисейском дворце на полях саммита «нормандской четверки.

Как отмечается, ранее – перед началом заседания лидеров «нормандской четверки», которая проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.

После окончания двусторонних переговоров президентов России и Украины, которой по регламенту отведено 40 минут, все четверо лидеров «нормандской четверки» встретятся вновь за рабочим ужином, после которого дадут совместную пресс-конференцию.