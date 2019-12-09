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 Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи

Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи
22:57   9 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи

Эксперт объяснил, почему в политику приходит все больше молодежи

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин. Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал телеканалу «360», почему в мире появляется все больше молодых политиков и какие у этого есть преимущества.

«Это их будущее. Они будут жить в этом мире еще сорок — пятьдесят лет. И в некоторые вопросы они вовлечены гораздо лучше более старых людей: технологии, проблемы экологии и т.д.», – убежден эксперт.

Уорнер считает, что у молодых специалистов есть преимущества над взрослыми, более опытными политиками. Молодежь гораздо больше вовлечена в технологии и соцсети, а они все увереннее становятся неотъемлемой частью политической жизни. Именно поэтому, политолог считает хорошей тенденцией то, что в политику приходит все больше молодых специалистов.

Однако Уорнер убежден, что в правительстве должен быть баланс, поэтому политике нужны и молодые, и более опытные специалисты.

34-летняя Санна Марин приступит к выполнению своих обязанностей уже на этой неделе. Девушка станет самым молодым действующим премьером в мире.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#финляндия #политика

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