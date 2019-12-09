Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Две встречные электрички почти одновременно насмерть сбили двух мужчин у станции Вешняки в Москве.

Об этом в понедельник вечером сообщает РИА Новости, приводя информацию пресс-службы Управления полиции на транспорте по Центральному федеральному округу.

«В районе станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва – 47-км смертельно травмирован мужчина (на вид 50–55 лет). В том же месте примерно в то же время другим электропоездом сообщением 47-км – Москва смертельно травмирован молодой человек (на вид 20–25 лет)», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что оба погибших были сбиты электричками в тот момент, когда перебегали железнодорожные пути перед приближающимися поездами. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники транспортной полиции, которые выясняют личности погибших и обстоятельства трагедии.