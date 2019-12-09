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21:44   9 Декабря 2019
Россия

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны, передает пресс-служба авиакомпании «Победа».

Сообщается, что аэропорт перестанет принимать электронные посадочные со вторника, 10 декабря. С чем связано изменение, не уточняется. Теперь пассажирам после онлайн-регистрации придется распечатывать посадочный талон в бумажном виде или получить его в аэропорту на стойках регистрации.

Электронные посадочные аэропорт Внуково стал принимать с июня этого года. В пресс-службе воздушной гавани пообещали дать комментарий на эту тему позднее.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #победа #общество #внуково

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