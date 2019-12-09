Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны, передает пресс-служба авиакомпании «Победа».

Сообщается, что аэропорт перестанет принимать электронные посадочные со вторника, 10 декабря. С чем связано изменение, не уточняется. Теперь пассажирам после онлайн-регистрации придется распечатывать посадочный талон в бумажном виде или получить его в аэропорту на стойках регистрации.

Электронные посадочные аэропорт Внуково стал принимать с июня этого года. В пресс-службе воздушной гавани пообещали дать комментарий на эту тему позднее.