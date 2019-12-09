Американский автогигант General Motors продал последнюю долю акций «АвтоВАЗу»

Американский автогигант General Motors (GM) решил продать свой последний актив в России. Российский «АвтоВАЗ» выкупит 50-процентную долю GM-Avtovaz. Об этом сообщается на сайте компании.

GM лишится последней доли в Тольятти, а значит предприятие станет полностью Российским.

«Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода», — говорится в сообщении на сайте.

В течение некоторого времени компания продолжит выпускать автомобили Niva под маркой Chevrolet, но позже компания изменит марку на Lada.

Планируется дать компании новое имя.