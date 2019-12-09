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21:36   9 Декабря 2019
Россия

Американский автогигант General Motors продал последнюю долю акций «АвтоВАЗу»

Американский автогигант General Motors продал последнюю долю акций «АвтоВАЗу»

Американский автогигант General Motors (GM) решил продать свой последний актив в России. Российский «АвтоВАЗ» выкупит 50-процентную долю GM-Avtovaz. Об этом сообщается на сайте компании.

GM лишится последней доли в Тольятти, а значит предприятие станет полностью Российским.

«Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода», — говорится в сообщении на сайте.

В течение некоторого времени компания продолжит выпускать автомобили Niva под маркой Chevrolet, но позже компания изменит марку на Lada.

Планируется дать компании новое имя.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #general motors

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