Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что лидеры «нормандской четверки» – Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский – обсуждают совместный документ, подготовленный ранее в ходе переговоров.

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», – заявил пресс-секретарь российского президента отмечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит саммит в «нормандском формате» –лидеры России, Германии, Франции и Украины встретились, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Заседание началось в 19.20 по московскому времени.