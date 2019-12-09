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 Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ

Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ
21:37   9 Декабря 2019
Весь мир

Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ

Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что лидеры «нормандской четверки» – Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский – обсуждают совместный документ, подготовленный ранее в ходе переговоров.

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», – заявил пресс-секретарь российского президента отмечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит саммит в «нормандском формате» –лидеры России, Германии, Франции и Украины встретились, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Заседание началось в 19.20 по московскому времени.

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Автор: Александр Люблинский
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