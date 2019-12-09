Клинцевич сравнил разгром ИГ* в Сирии с победой России над террористами в Чечне

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич заявил iReactor, что террористы на территории Сирии панически боятся россиян.

«Они (террористы, — прим. ред.) сначала недооценивают, недопонимают. Потом начинают сильно злиться, потому что их сильно достают, а потом панически боятся, — сообщил российский сенатор.

Член СФ в беседе с изданием заметил, что страхи радикалов по отношению к России оправданны из-за ряда качеств, которые заложены в российском менталитете.

«Это та эволюция, которую проходят все боевики, противники, которые воюют с Россией. Абсолютно все прошли через эту эволюцию: французы, немцы, афганцы, террористы в Чечне, сегодня — террористы в Сирии. Это часть нашего менталитета», — уверен сенатор.

При этом российский политик заметил, что подобные страхи объясняются последовательностью действий россиян.

«Русские не меняют в этом плане подходов, действуют методично — русский сказал, русский сделал. И не уйти, не спрятаться, не скрыться. И так будет с каждым, кто попытается поднять руку на Россию. С каждым. Такова сущность российского менталитета. Это в назидание — бойтесь связываться с Россией», — подытожил Клинцевич.

Ранее ФАН выпустил третий материал из серии публикаций об обстановке в Сирии, где в подробностях рассказывается о действиях РФ в борьбе с террористами. В частности, журналисты представили уникальные свидетельства о том, как Россия боролась с ИГ* и другими боевиками в Сирии.

Ранее в рамках той же серии журналисты агентства обнародовали материал, в котором рассказывалось о связи работника «Новой газеты» Дениса Короткова с приверженцами радикального ислама из ИГ*, а также публикацию, посвященную поддержке боевиков этой же террористической организации со стороны США.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка