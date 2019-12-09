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21:05   9 Декабря 2019
Весь мир

Трамп поборется за звание «Человек года» по версии Time с Си Цзиньпином и своим адвокатом

Трамп поборется за звание «Человек года» по версии Time с Си Цзиньпином и своим адвокатом

Президент США Дональд Трамп поборется за звание «Человек года» по версии журнала Time с председателем КНР Си Цзиньпином и собственным адвокатом Рудольфом Джулиани. Все трое попали в короткий список претендентов на звание, передает телеканал NBC.

Всего в коротком списке десять персон, среди которых спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, руководитель Facebook Марк Цукерберг, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также футболистка, полузащитник сборной США и команды «Рейн» Меган Рапино. Кроме того, в список на звание «Человек года» попали участники массовых митингов протеста из Гонконга, которые выступали против законопроекта о выдаче правонарушителей материковому Китаю.

Трамп поборется за звание «Человек года» по версии Time с Си Цзиньпином и своим адвокатом

Отметим, что американский лидер уже становился «Человеком года» по версии Time в 2016 году, а претендовал на это звание четырежды. Победителя в номинации редакция журнала объявит в среду, 11 декабря.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #человек года

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