Игиловец рассказал, что русские не боялись даже террористов-смертников в Сирии

Житель Сирии по имени Али, которого террористы группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) заставили воевать в своих рядах, рассказал журналистам ФАН о том, почему сирийские террористы боятся русских.

Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций, рассказывающий о том, как Россия начала и провела операцию в Сирии.

Али вспомнил, как в среде террористов менялось отношение к россиянам в Сирии.

«У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться», – рассказал боевик в беседе с ФАН.

По словам боевика, даже смертники, которые хотели взорвать россиян, не могли до них добраться.

«Их сразу обнаруживала авиация и наносила по ним точечные удары. Мы такого никогда в жизни не видели: чтобы машину уничтожали со второго или третьего выстрела. В Дейр-эз-Зоре братья три раза пытались атаковать маленький дом, в котором засели русские. Но не смогли до них добраться. Ни одна машина со взрывчаткой до дома не доехала», – рассказал Али.

Экс-боевик утверждает, что все машины террористов, которые пытались до них добраться, были уничтожены. По его словам, все сгоревшие машины все еще находят в том месте.

Подробности читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ.