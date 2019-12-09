Давшую нецензурный совет молодежи чиновницу уволят

Начальника отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора (Ленобласть) Александру Позднякову уволят. Решение комиссии по этике, которая проверяет ее нецензурный совет много и тяжело работать молодежи на встрече, носит рекомендательный характер, сообщает пресс-центр пресс-центр администрации Сосновоборского городского округа.

«Для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», — все решил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

И добавил, что расставаться с ней жалко, потому что Позднякова «действительно работала, пахала, но… не нашла слово-синоним».

Совет много и тяжело работать Позднякова дала, выступая на молодежном форуме «Доброволец.ЛО» в Гатчине. В зале сначала раздались неодобрительные голоса, которые потом стали одобрительными.