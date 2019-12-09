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20:42   9 Декабря 2019
Россия

Давшую нецензурный совет молодежи чиновницу уволят

Давшую нецензурный совет молодежи чиновницу уволят

Начальника отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора (Ленобласть) Александру Позднякову уволят. Решение комиссии по этике, которая проверяет ее нецензурный совет много и тяжело работать молодежи на встрече, носит рекомендательный характер, сообщает пресс-центр пресс-центр администрации Сосновоборского городского округа.

«Для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», — все решил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

И добавил, что расставаться с ней жалко, потому что Позднякова «действительно работала, пахала, но… не нашла слово-синоним».

Совет много и тяжело работать Позднякова дала, выступая на молодежном форуме «Доброволец.ЛО» в Гатчине. В зале сначала раздались неодобрительные голоса, которые потом стали одобрительными.

 

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Автор: Антон Долохов
#ленобласть #чиновники #молодежь

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