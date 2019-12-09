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 Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ

Лидеры «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ
20:28   9 Декабря 2019
Россия

Путин впервые пожал руку Зеленскому

Путин впервые пожал руку Зеленскому

Президенты РФ и Украины лично познакомились на саммите в «нормандском формате» в Париже​​​. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ранее российский лидер несколько раз общался по телефону с украинским коллегой, а сегодня Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые пожали друг другу руки.

«Они просто пожали руки. Встреча еще впереди», — резюмировал представитель Кремля.

В понедельник, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин прилетел в Париж на встречу в «нормандском формате» — Россия, Франция, Германия, Украина. Перед началом переговоров президент провел двусторонние встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский впервые участвует во встрече в «нормандском формате» и обсудит с лидерами РФ, Франции и Германии шаги, которые обеспечат последовательную реализацию Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по урегулированию внутриукраинского конфликта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #украина #париж #нормандский формат #зеленский

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