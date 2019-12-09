Минфин РФ оценил украинский долг в 4,5 миллиарда долларов

Министерство финансов РФ оценило долг Украины перед Россией с учетом начисленных процентов в 4,5 миллиарда долларов.

«На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов США», – говорится в сообщении на сайте Минфина.

До учета процентов сумма была на полтора миллиарда долларов меньше.

Сегодня в Верховном суде Великобритании начались четырехдневные слушания по делу о неуплате Украиной долга России. В Минфине уверены, что суд вынесет решение в пользу России.

В 2013 году Россия предоставила Украине три миллиарда долларов. В конце 2015 года Киев перестал выплачивать кредит. В 2017 году Минфин РФ подал в суд наУкраину и выиграл дело. Суд обязал украинскую сторону выплатить долг, проценты и пени по нему. Позже Украина обжаловала это решение в апелляционном суде, однако суд отклонил три из четырех оснований для обжалования. Единственным не отклоненным основанием для обжалования Украина назвала якобы давление со стороны России. Суд призвал Украину провести по нему всеобъемлющие разбирательства. В ноябре 2018 года Россия в Верховном суде Великобритании обжаловала такое решение.