Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский запутался на переговорах «нормандской четверки» и хотел занять место президента РФ Владимира Путина.

Видео Ruptly pic.twitter.com/pwZj6yibrP — RT на русском (@RT_russian) December 9, 2019

На кадрах видно, как в зал вошли лидеры Франции, Германии, России и Украины. Владимир Зеленский запутался и подошел к месту, предназначенному для Владимира Путина. Обстановку разрядил президент Франции Эммануэль Макрон, указав рукой Владимиру Зеленскому на его стул.

Саммит в «нормандском формате» стартовал в столице франции Париже. Это первое официальное мероприятие, на котором произошла встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Ожидается, что после переговоров «нормандской четверки» Путин и Зеленский пообщаются в формате «один на один».