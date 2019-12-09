Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

 Кремль назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать Олимпиаду 2020 года

Кремль назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать Олимпиаду 2020 года
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

 Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина
Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

 Кремль назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать Олимпиаду 2020 года

Кремль назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать Олимпиаду 2020 года
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

 Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина
20:07   9 Декабря 2019
Весь мир

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский запутался на переговорах «нормандской четверки» и хотел занять место президента РФ Владимира Путина.

На кадрах видно, как в зал вошли лидеры Франции, Германии, России и Украины. Владимир Зеленский запутался и подошел к месту, предназначенному для Владимира Путина. Обстановку разрядил президент Франции Эммануэль Макрон, указав рукой Владимиру Зеленскому на его стул.

Саммит в «нормандском формате» стартовал в столице франции Париже. Это первое официальное мероприятие, на котором произошла встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Ожидается, что после переговоров «нормандской четверки» Путин и Зеленский пообщаются в формате «один на один».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#путин #украина #политика #весь мир #нормандская четверка #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...