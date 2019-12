Кремль назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать Олимпиаду 2020 года

Подобные высказывания не являются официальной позицией РФ. Призыв вице-спикера Государственной думы Петра Толстого бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства — личное мнение, а не официальная позиция страны. Об этом заявили в Кремле.

Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также Всемирное антидопинговое агентство допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Вице-спикер ГД Петр Толстой ответил, если WADA поставило такие условия, тогда РФ нужно организовывать собственные спортивные первенства. По его словам, РФ нужно бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года, сделать национальные соревнования и создать условия для того, чтобы четыре года не пропали даром для российских спортсменов.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R