Ливийская Национальная Армия (ЛНА) готовит крупную воздушную операцию против террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии из-за захваченного в плен генерал-майора армии Ливии Амера аль-Джукма аль-Арфе. Об этом заявил официальный представитель сил ЛНА Халед Аль-Махджуб.

По словам Аль-Махджуба, форсирование процесса освобождения столицы Триполи от террористов связано с тем, что недавно боевики сбили самолет МиГ-23, в котором находился генерал-майор ливийской армии Амер аль-Джукм аль-Арфе. Истребитель упал на юге города эз-Завия, а террористы захватили военнослужащего ЛНА в плен.

По данным официального представителя ЛНА, движение всех самолетов ВВС в западном регионе направлено на то, чтобы увеличить авиаудары по позициям террористов ПНС. Сейчас все истребители готовы к мощному удару по террористам в Триполи.

Как сообщает Аль-Махджуб, летчик подвергся жестокому обращению со стороны боевиков ПНС, а вскоре журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) получили в распоряжение фото, на котором видно, как террористы ПНС издеваются над летчиком ПНС и фотографируются с ним, держа его за ухо. Боевики раздели генерал-майора до нижнего белья и стали над ним издеваться, делая с ним селфи в офисе «МВД» ПНС.

Генерал-майора ЛНА захватили боевики, возглавляемые Мохаммедом Салимом Бахруном по прозвищу «Беглец». Ранее его объявили в международный розыск за сотрудничество с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и торговлю людьми. При этом он является не последним человеком в так называемом «МВД» ПНС.

С весны 2019 года в плену террористов ПНС находятся два россиянина -Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их схватили боевики из группировки RADA, подконтрольные главе «МВД» ПНС, экстремисту Фатхи Башаги, и незаконно удерживают в тюрьме «Митига», где жестоко издеваются над людьми. При этом обоим россиянам до сих пор не предъявлены обвинения.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.