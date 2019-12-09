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Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

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20:20   9 Декабря 2019
Весь мир

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Ливийская Национальная Армия (ЛНА) готовит крупную воздушную операцию против террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии из-за захваченного в плен генерал-майора армии Ливии Амера аль-Джукма аль-Арфе. Об этом заявил официальный представитель сил ЛНА Халед Аль-Махджуб.

По словам Аль-Махджуба, форсирование процесса освобождения столицы Триполи от террористов связано с тем, что недавно боевики сбили самолет МиГ-23, в котором находился генерал-майор ливийской армии Амер аль-Джукм аль-Арфе. Истребитель упал на юге города эз-Завия, а террористы захватили военнослужащего ЛНА в плен.

По данным официального представителя ЛНА, движение всех самолетов ВВС в западном регионе направлено на то, чтобы увеличить авиаудары по позициям террористов ПНС. Сейчас все истребители готовы к мощному удару по террористам в Триполи.

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Как сообщает Аль-Махджуб, летчик подвергся жестокому обращению со стороны боевиков ПНС, а вскоре журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) получили в распоряжение фото, на котором видно, как террористы ПНС издеваются над летчиком ПНС и фотографируются с ним, держа его за ухо. Боевики раздели генерал-майора до нижнего белья и стали над ним издеваться, делая с ним селфи в офисе «МВД» ПНС.

Генерал-майора ЛНА захватили боевики, возглавляемые Мохаммедом Салимом Бахруном по прозвищу «Беглец». Ранее его объявили в международный розыск за сотрудничество с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и торговлю людьми. При этом он является не последним человеком в так называемом «МВД» ПНС.

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

С весны 2019 года в плену террористов ПНС находятся два россиянина -Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их схватили боевики из группировки RADA, подконтрольные главе «МВД» ПНС, экстремисту Фатхи Башаги, и незаконно удерживают в тюрьме «Митига», где жестоко издеваются над людьми. При этом обоим россиянам до сих пор не предъявлены обвинения.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская

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