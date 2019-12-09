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19:54   9 Декабря 2019
Весь мир

Житель Сирии — о героизме русских в боях за Акербат

Житель Сирии — о героизме русских в боях за Акербат

Бой за Акербат под Пальмирой завершился, но участники столкновения все еще помнят те дни. «Охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал о боях за Акербат и о русских, которые помогали Сирийской арабской армии бороться с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

ФАН опубликовал третий материал из серии публикаций, который рассказывает о том, как РФ начала и провела операцию в Сирии по просьбе президента Башара Асада.

Житель Сирии — о героизме русских в боях за Акербат

Ахмад вспомнил такой случай: русский перебегал дорогу, когда его ранил снайпер. Пуля попала в ногу. Он упал, поэтому не смог добежать до двора, чтобы укрыться, но продолжил ползти. Третья пуля от снайпера попала русскому «то ли в грудь, то ли в живот».

На помощь раненому пришел его товарищ, который под огнем боевиков по-пластунски затащил его в укрытие. Ахмад признался, что случившееся что-то изменило в нем, потому что ранее такого он никогда не видел.

«Представь, он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Дополз до раненного русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли им помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь», — поделился воспоминаниями «охотник на ИГИЛ».

Ранее ФАН опубликовал материал о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с террористами и о поддержке Вашингтоном боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #общество #акербат

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