Военный эксперт Борис Рожин считает, что россияне сыграли одну из главных и решающих ролей в борьбе с террористами ИГ* (запрещено в РФ) в Сирии. Такое мнение аналитик озвучил журналистам Федерального агентства новостей (ФАН), которое опубликовало третью часть материалов о Сирии. В новой публикации рассказывается о том, как россияне появились в Сирии по просьбе легитимных властей республики, чтобы помочь в борьбе с террористами ИГ.

Борис Рожин отметил, что операция России в Сирии не была похожа на триумфальный марш. Так, в конце 2016 года была вновь потеряна Пальмира после ее освобождения. В том же 2016-ом году наступление на Табку не принесло желаемого результата.

«Все это говорит лишь о том, что террористы ИГ* являются сильной военной машиной, а не "мальчиками для битья". Боевики громили армии Ирака и Сирии, поэтому победа над террористами, которые держали в страхе весь Ближний Восток, намного ценнее», — говорит Борис Рожин.

Эксперт напомнил о том, как Пальмиру повторно освободили в 2017 году, а затем бои против террористов стартовали в провинции Ракка. После того, как выиграли битву за Алеппо, у президента Сирии Башара Асада появились силы для того, чтобы вести наступление на террористов вдоль реки Евфрат при поддержке россиян.

«ИГ* не исчезла как группировка, но ее не стало как квазигосударства, которое террористы хотели построить в Сирии и Ираке. Без ресурсов, предоставленных Россией, борьба против ИГ* была бы невозможна, так как террористы выстраивали свою работу в Сирии несколько лет», — считает военный эксперт.

Рожин отметил, что российские ЧВК также серьезно повлияли на уничтожение террористов ИГ*. По мнению эксперта, не стоит забывать этих людей, которые непосредственно участвовали в штурмовых операциях и тоже прокладывали дорогу к победе над боевиками.

«Этот вклад рано или поздно признают и на официальном уровне, а памятники тем людям, которые погибли в Сирии ради этой победы, также появятся и в Сирии, и в России», — резюмировал Борис Рожин.

Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей https://riafan.ru/1233345-kak-russkie-zastavili-igil-boyatsya

Ранее ФАН выпустил две части публикаций о Сирии. В первой рассказывается о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты» с террористами ИГ* на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского, который спонсирует его антироссийскую деятельность.

Во второй части корреспонденты ФАН представили доказательства того, как США сотрудничают в Сирии с террористами ИГ*.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.