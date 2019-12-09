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19:37   9 Декабря 2019
Общество

Либеральные СМИ «погорели» на вбросе «Новой газеты» о митинге в Котласе

Либеральные СМИ «погорели» на вбросе «Новой газеты» о митинге в Котласе

Либеральные СМИ подхватили опубликованный «Новой газетой» фейк о митинге в городе Котлас Архангельской области. В материалах говорится, что на протесты пришло якобы более десяти тысяч человек.

В городе Котлас Архангельской области 9 декабря прошел согласованный митинг против строительства мусорного полигона в поселке Шиес. Согласно данным администрации, на мероприятие явились 970 человек. Так называемые либеральные СМИ не могли проигнорировать это событие и решили озвучить свои пустые доводы в рамках «протестной» и ангажированной деятельности.

Приумножили число митингующих в десять раз

Возглавляемая Дмитрием Муратовым «Новая газета» пользуется сомнительной репутацией. Это издание часто выступает в качестве объекта для критики со стороны экспертного сообщества из-за публикации фейковых новостей. «Мусорные протесты» в Котласе не стали исключением. На сей раз журналисты «Новой» со ссылкой на «организаторов» уверенно сообщили: на акцию пришли не 970 заявленных администрацией Котласа человек, а в 10 раз больше. При этом какой-либо конкретики касательно полученной информации издание не предоставило.

Несмотря на отсутствие какого-либо фактического подкрепления оценки численности, к числу десятикратно преумноживших количество митингующих присоединились «Эхо Москвы», финансируемое Госдепартаментом США «Радио Свобода» (признано иноагентом), интернет-газета «Знак» и проамериканский ресурс «Росбалт».

Либеральные СМИ «погорели» на вбросе «Новой газеты» о митинге в Котласе

Либеральные СМИ «погорели» на вбросе «Новой газеты» о митинге в Котласе

Очевидно, что столь пристальное внимание со стороны оппозиционных СМИ к экологическим проблемам вызвано неспроста. Многих журналистов интересует вовсе не экология, а именно ее протестный потенциал.

Подробный анализ «многотысячных митингов» в Котласе

Эксперты интернет-издания «Правда Поморья» обратили внимание, что озвученная «Новой газетой» и другими либеральными СМИ статистика действительно не похожа на правду. Иными словами, слух о 10 тысячах вышедших на улицу людей выглядят достаточно внушительно, ведь население Котласа составляет всего 60 тысяч человек. Соответственно, в «мусорных акциях» поучаствовал каждый шестой котлашанин.

«При расчете по методике МВД при подсчете участников плотность толпы принимается в 1 чел/м² для всей площади митинга, занятой людьми, что соответствует средней плотности толпы без разбивки на зоны повышенной плотности и зоны, где толпа начинает рассеиваться. Подсчитаем по этой методике — получаем 696 (ну пусть 700 человек) в зонах 1–3 и примерно 150–170 человек в зонах 4–6. Итого 850 — 900 человек, что та-да-да… совпадает с подсчетами Администрации МО «Котлас» (970 человек)», — констатирует издание.

Либеральные СМИ «погорели» на вбросе «Новой газеты» о митинге в Котласе

Как видно из иллюстрации выше, вся площадь улицы была разбита на шесть зон, визуально отличающихся по плотности толпы. Первая зона является самой плотной — около трех человек на квадратный метр. Второй участок уже менее плотный — два человека на квадратный метр. Третья зона — один человек. Остальные участки можно грубо подсчитать по головам.

«Итого 1500 — 1550 человек. 10 тысяч — даже близко не стояли, (да и негде им там стоять)», — отметили в «Правде Поморья».

Либеральные СМИ используют массовость для «раскачивания» лодки Поддержавшие свежий фейк «Новой газеты» о 10 тысячах митингующих в Котласе издания в очередной раз подтвердили свой «прозападный» статус. Принцип массовости, которым руководствуются оппозиционные СМИ при создании такого рода вбросов, работает достаточно просто — чем больше людей посещает мероприятие, тем выше должен становиться общественный резонанс. Аналогичными пропагандистскими инструментами «либералы» пользовались 10 августа, когда в Москве прошла согласованная акция. В тот момент столичное МВД сообщило о 20 тысячах пришедших на митинг-концерт, однако «Новая газета» необоснованно заявила о 50 тысячах участников.

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Автор: Игорь Каркаров
#фейк #новая газета #котлас

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