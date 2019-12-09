Ливийский депутат предсказал скорое бегство террористов ПНС вслед за главарем Сарраджем

Член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек скорое освобождение Триполи от террористов ПНС, которые контролируют город в данный момент.

Ранее на Конференции по средиземноморскому диалогу представитель триполитанских боевиков в «МИДе» Мохаммед Сияла обмолвился, что в скором времени Триполи полностью перейдет под контроль Ливийской Национальной Армии (ЛНА) Халифы Хафтара. А террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) придется бежать из страны.

По мнению Абу Бакр Байра, принимая во внимание бегство из Ливии главы ПНС Файеза Сарраджа, страх террористов потерять свои позиции в Ливии вполне оправданный. Член Палаты представителей отметил, что ЛНА показывает хорошие успехи в Триполи, освобождая город от власти террористов.

Так называемое ПНС Ливии было создано искусственно, его признали только 12 стран-участниц ООН. В составе ПНС - выходцы из террористических группировок ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» ( все три запрещены в РФ), их поддерживают вооруженные бандформирования, которые делят между собой власть и деньги, терроризируя мирное население.

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия возобновила операцию по очистке Триполи от боевиков. По данным ряда прозападных СМИ, в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнера», однако ни одно из таких сообщений не подтвердилось.