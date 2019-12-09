Встреча «нормандской четверки» стартовала в Париже

Встреча «нормандской четверки» стартовала в столице Франции Париже. Переговоры проходят в Елисейском дворце.

В переговорах участвуют президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин, а также глава Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Путин провел переговоры с Макроном и Меркель в формате «один на один», а после саммита «нормандской четверки» российский лидер пообщается с Владимиром Зеленским.