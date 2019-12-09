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 Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина
19:32   9 Декабря 2019
Весь мир

Встреча «нормандской четверки» стартовала в Париже

Встреча «нормандской четверки» стартовала в Париже

Встреча «нормандской четверки» стартовала в столице Франции Париже. Переговоры проходят в Елисейском дворце.

В переговорах участвуют президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин, а также глава Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Путин провел переговоры с Макроном и Меркель в формате «один на один», а после саммита «нормандской четверки» российский лидер пообщается с Владимиром Зеленским.

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Автор: Ольга Воскресенская
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