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Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

 Кремль назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать Олимпиаду 2020 года

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Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

Авиация ЛНА готовится нанести удар по террористам ПНС, удерживающим столицу Ливии

 Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина
19:28   9 Декабря 2019
Россия

Решение WADA не заставит IIHF перенести чемпионат мира по хоккею из РФ

Решение WADA не заставит IIHF перенести чемпионат мира по хоккею из РФ

Международная федерация хоккея на льду планирует провести турниры в России. Таким словами глава IIHF Рене Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства. По его словам, перенести чемпионаты мира по хоккею из РФ невозможно, несмотря на решение WADA.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #спорт #wada #хоккей #iihf

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