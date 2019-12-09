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19:27   9 Декабря 2019
Россия

Вся страна будет следить за громким разводом Петросяна и Брухуновой, уверен астролог

Вся страна будет следить за громким разводом Петросяна и Брухуновой, уверен астролог

Вся страна будет следить за громким разводом российского юмориста Евгения Петросяна и его 30-летней возлюбленной Татьяны Брухуновой. В этом убежден астролог Павсекакий Богданов.

Ранее СМИ написали о том, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова связали себя узами брака. По словам астролога Павсекакия Богданова, брак не продержится долго, и пара разведется не позднее чем через полтора года. Эксперт говорит, что составлял натальную карту Петросяна и увидел, что его брак закончится быстро, а развод будет громким.

«Петросяна ждет очередной развод, это будет шоу по всем каналам: крики, слезы, все в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана», — передает слова астролога Павсекакия Богданова Nation News.

Вся страна будет следить за громким разводом Петросяна и Брухуновой, уверен астролог

Астролог говорит, что Татьяна Брухунова после развода с юмористом еще несколько раз побывает замужем, но от развода с Петросяном ничего не получит, так как между ними составлен брачный контракт.

«Она будет слоняться по всем ток-шоу, рассказывая про семейную жизнь и зарабатывая на этом деньги. Он ей не по судьбе, у нее есть без него личная жизнь, она будет иметь три брака и ни в одном не уживется», — уверен астролог.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #петросян

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