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19:17   9 Декабря 2019
Россия

Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года после решения WADA

Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года после решения WADA

России необходимо организовывать собственные спортивные первенства. Такими словами вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал решение WADA. По его словам, РФ нужно бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года, которые проведут в Токио с 24 июля по 9 августа .

По его словам, российским спортсменам ехать никуда не надо, а стране необходимо организовывать собственные соревнования и создавать условия для того, чтобы четыре года не пропали даром для национальны олимпийцев.

«И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров WADA не будет», — добавил Петр Толстой.

Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года после решения WADA

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также WADA допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус ответил, что не видит перспектив по апелляции в CAS на решение Всемирного антидопингового агентства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #спорт #wada #толстой

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