Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года после решения WADA
России необходимо организовывать собственные спортивные первенства. Такими словами вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал решение WADA. По его словам, РФ нужно бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года, которые проведут в Токио с 24 июля по 9 августа .По его словам, российским спортсменам ехать никуда не надо, а стране необходимо организовывать собственные соревнования и создавать условия для того, чтобы четыре года не пропали даром для национальны олимпийцев.
«И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров WADA не будет», — добавил Петр Толстой.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года. Также WADA допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус ответил, что не видит перспектив по апелляции в CAS на решение Всемирного антидопингового агентства.
WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R— WADA (@wada_ama) 9 декабря 2019 г.