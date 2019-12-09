Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года после решения WADA

России необходимо организовывать собственные спортивные первенства. Такими словами вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал решение WADA. По его словам, РФ нужно бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года, которые проведут в Токио с 24 июля по 9 августа .

«И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров WADA не будет», — добавил Петр Толстой.

По его словам, российским спортсменам ехать никуда не надо, а стране необходимо организовывать собственные соревнования и создавать условия для того, чтобы четыре года не пропали даром для национальны олимпийцев.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также WADA допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус ответил, что не видит перспектив по апелляции в CAS на решение Всемирного антидопингового агентства.