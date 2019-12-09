Проблемы с допингом есть не только в РФ, но WADA вцепилось именно в русских — Хоркина

Проблемы с допингом есть не только в России, но WADA вцепилось исключительно в русских спортсменов, говорит девятикратная чемпионка мира по гимнастике, заслуженный мастер спорта РФ, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса Светлана Хоркина.

По словам Хоркиной, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), лишившего на четыре года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, является несправедливым и субъективным. Как отмечает спортсменка, российские атлеты уже выступали без флага и гимна, поэтому для РФ в этом нет ничего нового. Она также заявила, что ей хотелось бы услышать мнение Томаса Баха — президента МОК.

«В России есть проблемы с допингом и их не стоит отрицать, но посмотрите на другие страны. Но в наших вцепились потому, что российские спортсмены лучшие, приучившие весь мир, что всегда ведут борьбу за медали, выигрывают Олимпиады и будут это делать в будущем», — передает слова Светланы Хоркиной iReactor.

Хоркина отметила, что в США есть спортсмены, которые трижды пропускали допинг-тест, и их все равно допускали к соревнованиям, а страну при этом не лишали ни гимна, ни флага.

«Олимпийское движение существует много лет, а это агентство (WADA) было создано как дополнение, чтобы помогать, способствовать тому, чтобы спорт был "чистым". Не должно так влиять какое-то агентство на уже зрелое олимпийское движение», — резюмирует спортсменка.

Также Светлана Хоркина заявила, что российских спортсменов нельзя лишать гражданства, флага и гимна, так как для них нет ничего роднее этого.