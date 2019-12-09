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20:10   9 Декабря 2019
Россия

Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

Развязавший допинг-скандал Родченков обрадовался санкциям WADA против РФ

Бывший глава Московской антидопинговой компании, информатор WADA Григорий Родченков поддержал санкции по отношению к российским спортсменам и заявил, что Россия заслуживает наказание.

«Наконец-то Россия за многочисленные допинговые грехи понесет наказание, которого полностью заслуживает», – цитирует Родченкова его адвокат Джим Уолден.

Родченков призвал все страны, которые позволяют себе использовать допинг, сделать выводы из принятого сегодня решения WADA.

«Когда допинговые сговоры станут преступлением в соответствии с Антидопинговым актом, мошенники сядут в тюрьмы США, а чистые спортсмены будут защищены», – уверен Родченков.

Информатор WADA считает, что недостаточно отстранить российских спортсменов от предстоящих соревнований, нужно еще и пересмотреть результаты уже прошедших Олимпийских игр.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях  на четыре года. Однако WADA допускает участие «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе – без флага и гимна России, если они пройдут проверку.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами 9 декабря заявил, что решение WADA необходимо обжаловать.

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Автор: Алина Бранцевич
#родченков #допинговый скандал в россии #вада

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