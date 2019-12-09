Министру спорта РФ не нравится узнавать о деятельности РУСАДА из прессы
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус любит давать оценки всем. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA.
По его словам, глава РУСАДА расследует отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Однако министерство спорта узнает о деятельности Юрия Гануса из прессы, передает корреспондент «Политики Сегодня».
«Я считаю, это неправильно», — добавил Павел Колобков.
Министр спорта недавно слушал интервью главы лава РУСАДА о легкой атлетике, где Юрий Ганус безосновательно призывал к отставке главного тренера Юрия Борзаковского. Сложно комментировать подобные высказывания, когда нет прямых доказательств.
«Много раз его приглашал, но не всегда он приезжает», — отметил Павел Колобков.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года. Также WADA допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.
Глава РУСАДА Юрий Ганус уже заявил, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома WADA, но перспектив, вероятно, нет.
WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R— WADA (@wada_ama) 9 декабря 2019 г.