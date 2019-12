Министру спорта РФ не нравится узнавать о деятельности РУСАДА из прессы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус любит давать оценки всем. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA.

По его словам, глава РУСАДА расследует отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Однако министерство спорта узнает о деятельности Юрия Гануса из прессы, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Министр спорта недавно слушал интервью главы лава РУСАДА о легкой атлетике, где Юрий Ганус безосновательно призывал к отставке главного тренера Юрия Борзаковского. Сложно комментировать подобные высказывания, когда нет прямых доказательств.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также WADA допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Глава РУСАДА Юрий Ганус уже заявил, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома WADA, но перспектив, вероятно, нет.

