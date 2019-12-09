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18:44   9 Декабря 2019
Россия

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

Блогер Алексей Навальный, основавший в России ФБК, который Минюст признал иностранным агентом, улетел из российской столицы в Лондон в понедельник, 9 декабря, когда отмечается День борьбы с коррупцией. Вероятно, в столице Великобритании у Навального назначена встреча со спонсором Евгением Чичваркиным, ставшим легальной «прокладкой» между зарубежными инвесторами и блогером.

Telegram-канал Mash выложил кадры с Навальным из столичного аэропорта, где блогер вместе с супругой ждут вылета в британскую столицу. Каждый раз Навальный торопливо куда-то сбегает, когда над его сторонниками нависает угроза. Вот и на минувшей неделе суд огласил приговоры участникам «московского дела», на одном из заседаний был и сам блогер.

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

Долго грустить по соратникам Навальный не стал и в очередной раз отправился за границу, эта поездка стала десятой за 2019 год. В ноябре Навальный вместе с семьей отдохнул в Италии, а в сентябре он с супругой отвез дочь в американский Стэндфордский университет, куда Дарья Навальная якобы поступила на бюджет. В течение 2019 года у Навального на перелеты с семьей и путешествия ушло более 22 миллионов рублей.

В Лондоне живет миллиардер Евгений Чичваркин, который недавно стал официальной «прокладкой» между Навальным и иностранными спонсорами, открыв «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства».

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

На минувшей неделе сторонница Навального Любовь Соболь также укатила за границу, сейчас юрист ФБК отдыхает в столице Чехии и даже не вспоминает о том, что в столице ее ждут неоплаченные за организацию незаконных митингов штрафы в размере 1,2 миллиона рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #навальный #фбк #чичваркин

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