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 Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина

Зеленский на переговорах запутался и хотел занять место Путина
19:19   9 Декабря 2019
Россия

Путин и Макрон начали двусторонние переговоры в Париже

Путин и Макрон начали двусторонние переговоры в Париже

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в Елисеевском дворце, сообщает РИА Новости.

Встреча проходит тет-а-тет. Позже к ним присоединятся президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы провести переговоры в «нормандском формате». Ожидается, что лидеры обсудят двустороннюю повестку, а также вопросы безопасности в Европе.

В этом году Путин и Макрон уже встречались в июне на полях саммита Группы двадцати в Осаке и кратко общались в конце сентября в Париже после церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком.

Ранее в понедельник Путин провел переговоры с канцлером Германии Меркель, в то время, как Зеленский встретился с Макроном. Двусторонние переговоры между главами России и Украины пройдут после «нормандского» саммита.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #франция #нормандский формат #макрон

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