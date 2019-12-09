Отвоеванная у ИГИЛ Пальмира помогла экономике Сирии — эксперт

Сотрудничество сирийской армии с российскими ВКС привело к одной из ключевых побед, достигнутых в затяжной войне с терроризмом в САР. В начале 2017 года сирийская Пальмира была окончательно освобождена от боевиков «Исламского государства»* (террористическая группировка, запрещена в РФ), напомнил в беседе с Nation News полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Эта победа стала значимой не только для местного населения, ведь город является культурным достоянием всего мирового сообщества, заметил эксперт. Отбить город у террористов было важнейшей духовной задачей. Военная операция ВКС РФ и сирийских военнослужащих, подчеркнул спикер, показала, что с терроризмом нужно бороться и одерживать над боевиками победу.

«Терроризм несет миру бездуховность, уничтожение мировой культуры и мировой цивилизации. Присутствие россиян в Сирии означало не только борьбу с террористами, но и борьбу за возрождение и сохранение нашей цивилизационной основы, нашей культуры и базовых ценностей», — заявил Литовкин.

Сирийцы получили возможность начать возрождать свой нефтяной сектор. Благодаря этому темпы восстановления экономики страны в разы возросли, заметил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о ситуации Сирии, в котором детально рассказывается о действиях РФ в борьбе с террористами. Журналисты представили уникальные свидетельства о том, как Россия боролась с ИГ* и другими боевиками в Сирии.

До этого агентство результаты расследования, в ходе которого получил свидетельские показания, подтверждающие участие американской стороны в организации, поддержке запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Американские инструкторы тренировали боевиков, поставляли им оружие, ввозили в САР наемников в обмен на ресурсы.

Первой публикацией в серии стало расследование о связях сотрудников «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ*. Журналист использовал полученную от радикалов информацию для создания своих фейковых расследований и сливал экстремистам данные о российских военнослужащих. Спонсировал «расследования» Короткова скандально известный олигарх Михаил Ходорковский.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка