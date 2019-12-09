Депутат Госдумы призвал «Фонтанку» распространять правду, а не фантазии

Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал наказать «Фонтанку» и «Медузу» за распространение фейков. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Почему производители продуктов питания и других товаров несут ответственность за свою продукцию, а СМИ — нет? Они тоже должны отвечать за свой информационный продукт», - задался вопросом депутат.

Ответ на это вопрос депутат еще ранее давал законопроектом о приравнивании информации к товару. Инициатива так и не стала законом.

«Средства массовой информации должны распространять достоверные сведения, а не свои фантазии», — по-прежнему убежден парламентарий.

Ранее «Фонтанка» опубликовала "интервью" с участием якобы члена ЧВК «Вагнера» Руслана, который живет в Брянске, а также указало данные загранпаспорта мужчины, не совпадающего с его реальным документом. Молодой человек ФАН признался, что не общался с автором расследования. «Медуза» также распространяла фейк о ЧВК «Вагнера», в котором были указаны 20 анонимных источников. Единственный респондент, чье настоящее имя засветилось в материале издания, заявил, что не давал «Медузе» никаких комментариев.