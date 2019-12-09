Экс-боевик ИГ* рассказал, как россияне помешали террористам в Сирии дойти до Дамаска

Житель Сирии по имени Али, которого боевики ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация) заставляли воевать в своих рядах, рассказал в интервью ФАН, как русские жестко действовали против террористов в Сирии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало третий материал из серии публикаций о Сирии. В материале рассказывается о том, как Россия в 2015 году по просьбе президента Сирии Башара Асада начала операцию против террористов в САР.

По словам бывшего боевика Али, террористы ИГ* заставляли его воевать в своих рядах против армии Асада и союзных формирований. В это время на территории САР незаконно находились силы международной коалиции во главе с США. Как отмечает собеседник ФАН, американцы не воевали с ИГ*. Например, когда собиралась наносить удары по каким-либо территориям, заранее предупреждали об этом террористов. Али говорит, что русские военные действовали без предупреждения, очень внезапно, после чего террористы несли огромные потери.

«В 2015 году у ИГ* были очень большие потери. До этого времени мы были уверены, что за два-три месяца дойдем до Дамаска, но не дошли», — говорит Али.

По словам сирийца, террористы называли русских «хауафер нами», что в переводе с арабского означает «мягкие лапы». Как говорит Али, русские могли бесшумно и незаметно проникать сквозь боевые посты боевиков и оставаться практически невидимыми. По словам экс-боевика, русские заходили с тыла во время атаки, поэтому их замечали уже в последний момент, когда они были на позициях террористов.

«Русские воевали очень жестко, они шли в бой и днем, и ночью. Никто из нас никогда ничего подобного не видел. Они ориентировались лучше, чем коренные жители», — говорит сириец.

Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей https://riafan.ru/1233345-kak-russkie-zastavili-igil-boyatsya

Ранее ФАН выпустил два расследования. В первой части рассказывалось о связях журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты» с террористами ИГ* и финансировании его работы беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Во второй части расследования журналисты ФАН подробно рассказали о том, как США при помощи террористов ИГ* воруют нефть в Сирии.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.