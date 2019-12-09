Глава Минспорта РФ усомнился, что россиян не будет на Олимпиаде в Токио

Глава Минспорта РФ Павел Колобков усомнился, что решение всемирного антидопингового агентства WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года из-за манипуляций с допинг-тестами будет исполнено.

«То, что санкции вступят в силу, под большим вопросом. — сказал Колобков. — Соревнования стоят плотно в календаре. Россия является очень привлекательной страной с точки зрения не только проведения мероприятий, но и деловых мероприятий. Для наших партнёров мы выполняем все обязательства. Все мы несем определённые обязательства за свои слова, за свои действия, в федерации многие против такого решения ВАДА».

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за махинаций с допингом. Японская столица в 2020 году примет летние Олимпийские игры.