Россияне смогли не только противостоять террористам, угрожавшим христианскому городу Скальбия (север провинции Хама), но и обучить местные силы Сирии военной науке. Об этом рассказал «охотник на ИГИЛ» по имени Тони корреспондентам Федерального агентства новостей.

ФАН опубликовало третий материал из серии сирийских публикаций. Новая часть посвящена военной операции РФ в САР. Напомним, что президент Сирии Башар Асад в 2015 году обратился за помощью в борьбе с террористами к российскому лидеру Владимиру Путину.

Мужчина по имени Тони в интервью агентству поведал, что происходило в его родной Скальбии до прихода русских в Сирию. По его словам, местные жители сильно страдали от действий террористов. Но вскоре в его город пришли россияне. Местный священник тогда сказал, что «русские пришли по воле божьей защищать нас и защищать христиан». Герой интервью также удивился самоотдаче русских.

«Они воюют из принципа. Они воюют везде, где есть необходимость бороться с террористами. Даже если они знают, что понесут потери, они воюют любой ценой», — сказал собеседник ФАН.

Ознакомиться с расследованием Федерального агентства новостей более подробно можно здесь. В первой части сирийского расследования ФАН рассказало о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства», которого спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Во второй части – была раскрыта схема сотрудничества Соединенных Штатов с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).