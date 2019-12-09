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 Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

18:08   9 Декабря 2019
Весь мир

Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

В середине 2015 года сирийский лидер Башар Асад обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью в освобождении государства от террористов, захвативших земли. 30 сентября первая группа военных РФ прибыла на авиабазу «Хмеймим».

Житель сирийского города Джебла по имени Али в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) вспомнил, как в Сирии появились российские военные и как люди впервые увидели в стране российский триколор.

Федеральное агентство новостей опубликовало третий масштабный материал, который рассказывает о действиях России в Сирийской Арабской республике.

По словам местного жителя Али, поначалу ходили слухи о том, что на авиабазе восстанавливают здания и ведут ремонт взлетно-посадочной полосы. В городе Джебла появилось много военных Сирии, хотя раньше их в таком количестве не наблюдалось. Однажды брат Али зашел к нему в гости и рассказал, как стал свидетелем перемещения большой колонны, которая выезжала с авиабазы. На одной из машин он увидел российский флаг, но разговоры об этом велись еще за неделю.

Али рассказывает, как русские уверенно и без остановки оттесняли террористов ИГ* и «Джебхат ан-Нусры*».

«В 2015 году после прибытия русских обстановка сразу поменялась, русские сразу стали бить террористов. Я уверен, они не остановятся и сейчас. Именно русские отомстили террористам за всех наших убитых жителей и за убийство моего двоюродного брата», — говорит собеседник ФАН.

По словам Али, его двоюродный брат воевал с террористами на востоке провинции Идлиб в районе Абу-Духура, но его убили за несколько недель до того, как началась российская операция.

Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей  https://riafan.ru/1233345-kak-russkie-zastavili-igil-boyatsya

Ранее ФАН выпустил два масштабных расследования. Первая часть рассказывала о российском журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, который на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского писал фейки о российских военных в Сирии, сотрудничая с террористами ИГ* и получая от них информацию.

Во втором расследовании подробно рассказывается о том, как США сотрудничают в Сирии с террористами ИГ*, которые помогают им воровать нефть.

* ИГ, «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #весь мир

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