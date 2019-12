РФ не забывала о проблемах в легкой атлетике и без решения WADA

Проблемы с допингом в легкой атлетике, действительно, были и достаточно серьезные, поэтому нет смысла этого скрывать. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA. По его словам, за эти годы Россия проделала невероятную работу, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Министерство спорта постоянно отчитывается, также решили вопросы по координации всех органов, обеспечили организацию финансирования, после этого РУСАДУ финансируют напрямую из бюджета. Также ведомство совместно с Московским государственным университетом и Всемирным антидопинговым агентством подписывали декларацию независимости.

Ранее Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также Всемирное антидопинговое агентство допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R