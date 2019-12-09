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17:54   9 Декабря 2019
Весь мир

После переговоров с Макроном Зеленский встретится с Меркель

После переговоров с Макроном Зеленский встретится с Меркель

После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча Зеленского и Макрона проходит в Париже в Елисейском дворце в преддверии саммита «нормандской четверки».

Пока Зеленский ведет переговоры с Макроном, президент России Владимир Путин проводит встречу с Меркель, затем они поменяются собеседниками. Встреча Путина и Зеленского в формате «один на один» состоится уже после саммита.

Ранее стало известно, что речь на переговорах Путина и Меркель может пойти о высылке российских дипломатов из Берлина из-за убийства гражданина Грузии в Германии.

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Автор: Ольга Воскресенская
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