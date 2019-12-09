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17:55   9 Декабря 2019
Россия

Колобков считает, что россиян могут допустить к соревнованиям после дополнительных проверок

Колобков считает, что россиян могут допустить к соревнованиям после дополнительных проверок

Глава Минспорта РФ Павел Колобков, отвечая на вопрос журналистов о допуске спортсменов на международные соревнования, заявил, что к российскому антидопинговому агентству РУСАДА у всемирного антидопингового агентства WADA вопросов не осталось.

«Сейчас ни одна наша организация в правах не поражены. Все условия дорожной карты Совета Европы, все рекомендации выполнены. В РУСАДА был проведен мониторинг. К нашей антидопинговой работе вопросов не существует. Никаких вопросов у ВАДА не возникает. Возможно, будут просьбы проходить дополнительные тестирования. Результаты вполне соответствуют другим странам», — сказал министр.

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира по обвинению в манипуляциях с допинг-тестами.

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Автор: Максим Сахаров
#wada #русада #колобков

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