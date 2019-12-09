Соседи умерших в Можге матери и мальчика с ДЦП раскрыли подробности их жизни

Соседи семьи, которая погибла в Удмуртии, сообщили, что несмотря на затворнический образ жизни матери и сына, их нельзя было назвать проблемными. Об этом в понедельник сообщает телеканал «360».

Ранее в городе Можга умер 13-летний мальчик, который страдал в тяжелой формой ДЦП. Это случилось после того, как скончалась его мать. Подросток около недели находился с телом умершей женщины. Он попытался привлечь внимание соседей шумом. Ребенок открыл кран, чтобы попить воды, и упал с коляски. Квартиру затопило, мальчик погиб от переохлаждения.

«Мы здоровались, женщина адекватная, нормальная, с алкоголем я у нее проблем не видела. Обычная женщина. <…> Ребенка она иногда выводила во двор на скамеечку посидеть, свежим воздухом подышать», — рассказала соседка.

По словам собеседницы «360», ей было трудно заметить исчезновение семьи из-за повседневных дел. Женщина подчеркнула, что мальчик каждый день стучал ручкой двери, однако в какой-то момент звуки прекратились. После она заподозрила неладное. Тревогу забили и педагоги, которые несколько раз занимались с ребенком.

СК возбудило уголовное дело о халатности. Тело матери пролежало в квартире неделю, а мальчика — сутки. Полиция вскрыла квартиру 6 декабря после того, как учителя не смогли дозвониться до матери мальчика.