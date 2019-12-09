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17:51   9 Декабря 2019
Россия

Решение WADA не коснется судьбы российской сборной на Евро-2020 и ЧМ-2022

Решение WADA не коснется судьбы российской сборной на Евро-2020 и ЧМ-2022

Сегодня решится вопрос — ограничат российскую сборную в Чемпионате мира по футболу 2022 года или нет. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе пресс-конференции.

Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также Всемирное антидопинговое агентство допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна. WADA направила решение в Русада, поэтому у Российской антидопинговой организации есть 21 день на ответ — соглашаться или не соглашаться.

«Если не соглашаться, тогда весь процесс в суде будет с нуля. До этого момента никакое решение в силу не вступает», — сказал министр спорта.

По его словам, WADA не предоставила всю информацию российским экспертам, например, технические отчеты. На те вопросы, которые были, эксперты из РФ давали отчетливые объяснения, к сожалению, их не услышали, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Это не коснется чемпионата Европы, не коснется, я считаю, и чемпионатов мира», — резюмировал Павел Колобков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #wada #колобков #евро-2020 #чм-2022

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