Решение WADA не коснется судьбы российской сборной на Евро-2020 и ЧМ-2022

Сегодня решится вопрос — ограничат российскую сборную в Чемпионате мира по футболу 2022 года или нет. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе пресс-конференции.

Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Также Всемирное антидопинговое агентство допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на ЧМ по разным видам спорта только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна. WADA направила решение в Русада, поэтому у Российской антидопинговой организации есть 21 день на ответ — соглашаться или не соглашаться.

По его словам, WADA не предоставила всю информацию российским экспертам, например, технические отчеты. На те вопросы, которые были, эксперты из РФ давали отчетливые объяснения, к сожалению, их не услышали, передает корреспондент «Политики Сегодня».

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R