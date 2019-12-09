Переговоры Путина и Меркель стартовали в Париже

Переговоры президента России Владимира Путина и кацлера ФРГ Ангелы Меркель стартовали в Париже в преддверии встречи «нормандской четверки» в Елисейском дворце.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны поговорят о высылке российских дипломатов из Берлина, которое произошло на минувшей неделе. Власти Германии выдворили двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии, подозреваемым в убийстве является гражданин РФ.

Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в июне 2019 года на саммите в Осаке.