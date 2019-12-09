Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

 РФ не забывала о проблемах в легкой атлетике и без решения WADA

РФ не забывала о проблемах в легкой атлетике и без решения WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Экс-боевик ИГ* рассказал, как россияне помешали террористам в Сирии дойти до Дамаска

Экс-боевик ИГ* рассказал, как россияне помешали террористам в Сирии дойти до Дамаска

 Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

Навальный отметил День борьбы с коррупцией побегом из Москвы в Лондон

 РФ не забывала о проблемах в легкой атлетике и без решения WADA

РФ не забывала о проблемах в легкой атлетике и без решения WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Экс-боевик ИГ* рассказал, как россияне помешали террористам в Сирии дойти до Дамаска

Экс-боевик ИГ* рассказал, как россияне помешали террористам в Сирии дойти до Дамаска

 Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

Жители Сирии рассказали, что только русские смогли отомстить ИГ* за убийства мирных людей

17:42   9 Декабря 2019
Россия

Переговоры Путина и Меркель стартовали в Париже

Переговоры Путина и Меркель стартовали в Париже

Переговоры президента России Владимира Путина и кацлера ФРГ Ангелы Меркель стартовали в Париже в преддверии встречи «нормандской четверки» в Елисейском дворце.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны поговорят о высылке российских дипломатов из Берлина, которое произошло на минувшей неделе. Власти Германии выдворили двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии, подозреваемым в убийстве является гражданин РФ.

Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в июне 2019 года на саммите в Осаке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #меркель #политика #нормандский формат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...