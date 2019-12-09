Герой РФ считает, что «Триумфы» закрыли вопрос о владельце нефти и газа в Арктике

Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии «Политике Сегодня» объяснил появление зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Арктике делом национальной безопасности.

«Наше военное усиление в Арктике обусловлено важнейшим стратегическим значением этого региона для России. — сказал Липовой. — Там находится до 30% мировых запасов газа и 10% глобальных резервов нефти – это лакомый кусок для многих стран, которые постоянно обвиняют нас в арктической экспансии. И наш статус хозяев Арктики нужно постоянно подтверждать, в том числе, усиливая военное присутствие».

Как напомнил генерал-майор, самый короткий путь для бомбардировщиков США к российским стратегическим объектам в случае гипотетического конфликта лежит через Арктику. Под ударом могут оказаться города Норильск, Салехард и поселок Диксон, где расположены объекты нефтегазовой инфраструктуры, поэтому важно взять под контроль северное небо.

«Арктические поисковые станции, порты и аэродромы, станции ПВО и, конечно, ядерный ледокольный флот позволяют нам сегодня диктовать свои условия всем, в том числе американцам. А появление ЗРС «Триумф» вообще закроет вопрос о том, кто устанавливает правила поведения в арктическом регионе», — сказал Липовой.

Командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев ранее сообщил журналистам, что Россия создает над своей частью Заполярья противовоздушный купол в связи активизацией США и других членов НАТО в Арктическом регионе. По его словам, ЗРК С-400 в ближайшие годы поступят на вооружение всех арктических дивизионов Северного флота России.