Любитель больших откатов Касьянов «подружился» с Гудковым ради места в Госдуме

Консолидация сил с лидером «Партии перемен» Дмитрием Гудковым не позволит главе партии ПАРНАС Михаилу Касьянову получить желаемое место в Госдуме. Как пишет ФАН, виной тому популистские заявления и необоснованные амбиции.

Касьянов заявил о стремлении заполучить депутатское кресло на выборах в 2021 году, для чего даже предложил изменить выборную процедуру. Он уверен, что сбор подписей перед выборами придуман государством для того, что не пускать на выборы оппозицию. Однако, учитывая незначительное количество либеральных деятелей, которые пришли к власти по итогам федеральных и региональных выборов, слова Касьянова кажутся попыткой оправдать отсутствие поддержки населения.

Агентство отмечает, что Касьянов для большинства известен прозвищем «Миша 2%», которое он заработал еще в 2000-х, будучи главой Минфина РФ. Тогда он работал с государственными и коммерческими долгами России. За проделанную работу Касьянов брал с заинтересованной стороны два процента от общей суммы подписанного документа. По сути, его прибыль была откатом за помощь в финансовых махинациях. Учитывая многомиллиардные суммы по долгам, «Миша 2%» очень быстро разбогател.

И по сей день политические амбиции Касьянова велики и простираются как минимум до дверей парламента, для чего ему приходится искать новых союзников. Ради получения завеной должности глава партии ПАРНАС решил объединить свои усилия с Гудковым и его незарегистрированной «Партией перемен», создав гражданскую коалицию.

Опубликованный ими манифест гласит о том, что консолидация Гудкова с Касьяновым должна затронуть выборный процесс в России, формирование «правительства национального доверия», реформы правоохранительной и судебной систем, изменение подхода к правам граждан на мирные собрания и так далее. Несостоятельной лидеры гражданской коалиции посчитали также внешнюю политику государства. Однако вряд ли граждане воспримут это всерьез и не распознают очередную попытку нечистых на руку оппозиционеров дорваться до высшей политической лиги.