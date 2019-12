Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Всемирное антидопинговое агентство решило допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Также WADA постановило, что РФ нельзя четыре года как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал спортивные организации обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства.

Глава РУСАДА Юрий Ганус ответил, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома WADA, но перспектив, вероятно, нет.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R