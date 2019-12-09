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 Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

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Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

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16:34   9 Декабря 2019
Весь мир

Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Юношеские Олимпийские игры в Лозанне состоятся 9–22 января 2020 года. Об этом сообщил представитель Всемирного антидопингового агентства. По его словам, рекомендации WADA по РФ не коснутся юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.

Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года​​​. Всемирное антидопинговое агентство решило допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» атлетов из РФ, которые посоревнуются в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Также WADA постановило, что РФ нельзя четыре года как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал спортивные организации обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства.

Глава РУСАДА Юрий Ганус ответил, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома WADA, но перспектив, вероятно, нет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#допинг #россия #wada #лозанна

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