Медведев подписал новую программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020-2022 годы.

«Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи», – сказал Медведев.

В новом документе сказано, какую медицинскую помощь при каких заболеваниях человек может получить бесплатно, если у него есть страховой медполис.

По словам премьер-министра, такая программа существует уже 20 лет и все время дополняется. В новую программу внесли 18 методов оказания высокотехнологичной помощи, в том числе по онкозаболеваниям, в программу добавлены деньги на дорогостоящие процедуры.

«Надо проконтролировать, чтобы все ведомственные документы также были утверждены, но в целом, это действительно важные гарантии для того, чтобы помощь по таким видам заболеваний оказывалась как можно более эффективно и в срок», – сказал Медведев.

Контролировать нововведения будет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.